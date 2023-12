«Давайте будем просто воевать»: как Киев обрек сотни тысяч солдат ВСУ на смерть Федор Шеин Арахамия публично признал то, о чем Москва говорила с самого начала: Украина могла принять статус нейтрального государства, отказаться от вступления в НАТО, и война была бы закончена еще весной 2022 года.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Читайте нас на: