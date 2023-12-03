«Давайте будем просто воевать»: как Киев обрек сотни тысяч солдат ВСУ на смерть

Арахамия публично признал то, о чем Москва говорила с самого начала: Украина могла принять статус нейтрального государства, отказаться от вступления в НАТО, и война была бы закончена еще весной 2022 года.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

На Украине раскол и разброд в правящей верхушке все шире и глубже. Вышедшее в конце прошлой недели интервью Давида Арахамии наделало много шума. В нем лидер партии Зеленского «Слуга народа» признал, что мир был предельно близок, но Киев сам отверг его и обрек сотни тысяч своих граждан на смерть.

Причем сделал это Киев, что называется, в лучших традициях нынешнего режима. То есть подписал проект, а потом отказался от своих слов. О деталях того договора, который мог еще полтора года назад спасти Украину, на этой неделе рассказал глава российской делегации на тех переговорах Владимир Мединский. Требования Москвы основывались на необходимости защитить и спасти людей в Донбассе.

Мединский подтвердил то, о чем еще в июне рассказал Владимир Путин. На встрече с главами иностранных государств во время саммита Россия-Африка он продемонстрировал им парафированный - то есть утвержденный на уровне делегаций - проект договора. На нем уже стояла подпись представителя Украины.

Арахамия публично признал то, о чем Москва говорила с самого начала: Украина могла принять статус нейтрального государства, отказаться от вступления в НАТО, и война была бы закончена еще весной 2022 года. И Киев был готов подписать предложенные документы.

Но вмешались так называемые западные «советчики» - глава Госдепартамента США, глава Пентагона и тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, который лично примчался в Киев сразу после стамбульских переговоров, запретил обсуждать мирные инициативы и потребовал продолжения войны.

И еще несколько интересных фактов. Владимир Мединский заявил, что Россия на тех переговорах также требовала признать свой суверенитет над Крымом и независимость республик Донбасса. И Украина на эти пункты тогда тоже согласилась. Но про это в Киеве сейчас предпочитают не говорить и не вспоминать.

Иначе становится совсем непонятно: если год назад можно было договориться, уже все было подписано и решено, то ради чего тогда все эти многотысячные украинские жертвы? Позорный контрнаступ? Развал страны и экономики? Только потому, что Джонсон и Байден так захотели? Это они решили, что украинцы должны умереть? А Зеленский им просто подчинился? И Зеленскому на самом деле просто наплевать на простых людей, граждан своей страны? Ведь они гибли и продолжают гибнуть, а на фронт скоро начнут призывать подростков и беременных женщин.

О страшной правде, которую Украине рано или поздно придется признать, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».