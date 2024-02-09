Путин высказался о роли Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что не знает, как и зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с Москвой.

«Да хрен его знает, сам не понимаю. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума», - сказал Путин.

Оценивая этот шаг украинских властей российский президент назвал его печальным и вспомним слова украинского политика Давида Арахамии, который сетовал, что конфликт мог закончится еще полтора года назад.

«Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», - резюмировал президент.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее отверг свою причастность к срыву переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года. Политик признал, что во время общения со своими украинскими подопечными выражал обеспокоенность возможностью заключения соглашения. В том разговоре Джонсон заверил Киев, что Лондон готов помогать на тысячу процентов.