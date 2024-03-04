Taurus преткновения: как слитые переговоры бундестага лишили Киев немецких ракет

Ракет Taurus для Киева не будет, уже точно - канцлер ФРГ Олаф Шольц после слитого в сеть разговора немецких военных заявил, что передача ракет ВСУ исключена. Немецкий посол Александр Ламбсдорфф с напряженным видом идет к центральному входу в российский МИД, куда его вызвали чтобы вручить ноту протеста. Дипломату приходится отдуваться за промахи военных, а вернее за обсуждение офицерами бундесвера целей для немецких ракет. На слитой в сеть записи объектом поражения неоднократно называется Крымский мост. В разговоре обсуждаются способы доставки вооружения на Украину, и применение его таким образом, чтобы «хвост» снарядов не торчал из Берлина. После разоблачающей публикации в защиту подчиненных выступил министр обороны Борис Писториус.

«Офицеры делали свою работу: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Хочется подчеркнуть, чтобы развеять сомнения: это не означало и не означает разрешения на применение ракет Taurus - ни со стороны канцлера Олафа Шольца, ни с моей стороны», - попытался оправдаться Писториус.

Своим выступлением глава минобороны подтвердил подлинность слитого в сеть разговора. И как считают в западной прессе, этим Писториус подставил союзников. Например в газете Times обеспокоены раскрытием методов поставки оружия на Украину

«Один из участников утекшей записи инспектор ВВС Инго Герхартц "объяснил, как французы посылают Audi Q7, загруженные ракетами SCALP на Украину"», - пишет издание.

Проанализировав запись британские журналисты пришли к выводу, что их солдаты едва ли не сами управляют на Украине пусками своих Storm Shadow. В связи с этим обозреватель газеты Bild Петер Тиде в статье вспомнил поговорку которая популярна на западе.

«Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве - отдайте это немцам», - пошутил Тиде.

Падение уровня доверия к немцам на западе очевидно. Это подтверждает в интервью NTV и немецкий политолог Томас Йегер.

«Публикация записи разговора бундесвера - огромная проблема для общения с союзниками. Ведь из-за этого Германия теряет свою репутацию надежного союзника, который серьезно относится к вопросам безопасности. Это все последствия игнорирования вопросов безопасности в последние годы», - считает Томас Йегер.

В самой Германии зреет общественное недовольство в связи с публикацией переговоров и дальнейших действий правительства. Немецкий государственный телеканал ZDF выпустил ролик о ракете Taurus, которая обсуждает с Леопардом и британо-французскими коллегами, как ей попасть на Украину, в эфире детской программы «logo!».

Многие немцы восприняли ролик с возмущением, недовольны и в бундестаге. Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента запросила внеочередное собрание комитета по обороне с присутствием Шольца. По факту разглашения военных планов генеральной прокуратурой ФРГ может быть возбуждено уголовное дело. Сам канцлер сказал что проведет проверку этого разговора. Однако, политика Шольца, по отказу от передачи Taurus Украине, как это уже бывало, может оказаться хорошей миной при плохой игре. И в Кремле четко дают понять, что намерены внимательно проследить за ходом этой самой проверки.

«Сама по себе запись говорит о том, что в недрах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно удары по территории Российской Федерации. Здесь все более чем очевидно. Конечно же предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер или это часть государственной политики. И то и другое очень плохо и подчеркивает прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И как сегодня подметил глава МИД России Сергей Лавров, назначенная в Германии проверка весьма интересна. В Берлине озабочены не тем, что собираются напасть на Россию, а тем что секретные переговоры стали достоянием общественности.

«Сам факт подготовки нападения на Россию не вызывает удивления. Вот просто защищенная переговорная сеть стала не такой надежной», - сказал Лавров.

Об этом же высказался и президент Сербии. Александр Вучич напомнил, как запад изначально отказывался от поставок Украине танков, самолетов и дальнобойных ракет. Сегодня это все идет в Киев неприкрыто.

«Когда впервые говорили про танки на Украине, то многие отвечали, что этого не произойдет, в итоге это произошло. Теперь уже говорят о западных войсках на Украине, а значит и это может произойти. Международная обстановка становится все более сложной, и нам, в свою очередь, нужно приложить все усилия, чтобы сохранить и защитить нашу страну, - отметил Вучич.

В Германии уже выдвинули версию, что целенаправленной передачи информации не было. Как отметил заместитель председателя Комитета парламентского контроля, скорее всего кто-то из России присоединился открыто к видеоконференции и этого никто не заметил. А вот Маргарита Симоньян, которая и опубликовала на своей странице в телеграмме эти переговоры, оставила для немцев интригующее сообщение.

«Откуда получила - там больше нет. Дадут еще - опубликую еще. Ждите», - пообещала Симоньян.

После разгоревшегося скандала канцлер Германии заявил об окончательном отказе от поставок дальнобойных ракет Украине.

«Шольц не отправит Taurus на Украину. Он говорил это до утечки, и придерживается того же мнения сейчас. Если ракета Taurus будет отправлена на Украину, то ее солдаты все равно не смогут использовать ее. Германия должна будет отправить своих солдат на Украину, чтобы те уже объяснили ВСУ, как пользоваться данной ракетой. И таким образом Германия будет непосредственно вовлечена в войну», - предупредил немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Но эти слова сложно воспринимать, как окончательное решение. Дело в том, что во время совещания офицеры именно и обсуждали, как поставить ракеты Украине незаметно, и как ими управлять так, чтобы провода от пусковых установок не вели напрямую в Берлин.