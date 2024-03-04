Лавров отметил, что Берлин не удивляет содержание разговора офицеров Бундесвера

Факт подготовки немецких вооружений и специалистов к нападению на РФ, включая Крымский мост, не вызывает удивления в Берлине, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Власти ФРГ озабочены самим фактом утечки переговоров об атаках на Крымский мост, а не их содержанием, отметил глава МИД РФ.

«Они, наверное, тоже нашли какое-то верное слово для того, чтобы легализовать в публичной сфере саму идею направления сухопутных войск отдельных стран НАТО (на Украину - прим. Ред.)», - сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в недрах бундесвера «предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ». По его словам, эти переговоры подчеркивают прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт.