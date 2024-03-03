WSJ: перехват разговора немецких офицеров осложнит отношения ФРГ и НАТО

Перехваченная аудиозапись разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может осложнить отношения Германии и НАТО. Об этом заявило издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, опубликованная беседа раскрыла нахождение военных Великобритании, Франции и США на Украине. По мнению WSJ, утечка сделала поставки ракет Taurus на Украину, которые могли быть использованы для атаки на Крымский мост, куда более маловероятными.

«Немецкое командование собралось для секретного совещания для поставки Украине самых могущественных ракет Германии. Однако перехват записи этого разговора понижает шанс их поставок ВСУ до минимума», - написали в The Wall Street Journal.

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александр Добриндт счел возможным создание комитета по расследованию перехвата разговора немецких высокопоставленных офицеров. Он подчеркнул, что бундестаг будет также ждать объяснений от канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу возможного использования ракет Taurus на Украине.