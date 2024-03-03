МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: перехват разговора немецких офицеров осложнит отношения ФРГ и НАТО

Перехваченная беседа военных ФРГ показала, что на Украине уже находятся военные стран НАТО, хотя страны Запада отрицают это.
Никита Черненко 2024-03-03 07:23:01
© Фото: IMAGO, Noah Wedel, Globallookpress

Перехваченная аудиозапись разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может осложнить отношения Германии и НАТО. Об этом заявило издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, опубликованная беседа раскрыла нахождение военных Великобритании, Франции и США на Украине. По мнению WSJ, утечка сделала поставки ракет Taurus на Украину, которые могли быть использованы для атаки на Крымский мост, куда более маловероятными.

«Немецкое командование собралось для секретного совещания для поставки Украине самых могущественных ракет Германии. Однако перехват записи этого разговора понижает шанс их поставок ВСУ до минимума», - написали в The Wall Street Journal.

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александр Добриндт счел возможным создание комитета по расследованию перехвата разговора немецких высокопоставленных офицеров. Он подчеркнул, что бундестаг будет также ждать объяснений от канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу возможного использования ракет Taurus на Украине.

#Украина #НАТО #Германия #ухудшение отношений #Ракеты Taurus #перехват разговора
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 