МИД потребовал от ФРГ объяснений после слов о возможной атаке на Крымский мост

Российский МИД потребовал от посла Германии разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высокопоставленных офицеров бундесвера возможности поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus.

Обсуждение подобных поставок, а также практическая помощь ВСУ в использовании таких ракет по целям в России говорят о вовлеченности Берлина в конфликт вокруг Украины, сообщили послу. Кроме того, немецкому дипломату заявили о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии, сообщает Радио Sputnik.

Напомним, сегодня посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван на Смоленскую площадь. Дипломат прошел мимо журналистов, не обращая внимания на их вопросы, а спустя некоторое время спешно покинул здание МИД. На минувшей неделе фрагмент переговоров немецких офицеров стал всеобщим достоянием. В ходе беседы военные ФРГ обсуждали возможность передачи ВСУ ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.