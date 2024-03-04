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МИД потребовал от ФРГ объяснений после слов о возможной атаке на Крымский мост

На Смоленской площади послу Германии заявили, что подобные переговоры свидетельствуют о вовлеченности Берлина в украинский конфликт.
Ян Брацкий 2024-03-04 17:46:01
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Российский МИД потребовал от посла Германии разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высокопоставленных офицеров бундесвера возможности поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus.

Обсуждение подобных поставок, а также практическая помощь ВСУ в использовании таких ракет по целям в России говорят о вовлеченности Берлина в конфликт вокруг Украины, сообщили послу. Кроме того, немецкому дипломату заявили о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии, сообщает Радио Sputnik.

Напомним, сегодня посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван на Смоленскую площадь. Дипломат прошел мимо журналистов, не обращая внимания на их вопросы, а спустя некоторое время спешно покинул здание МИД. На минувшей неделе фрагмент переговоров немецких офицеров стал всеобщим достоянием. В ходе беседы военные ФРГ обсуждали возможность передачи ВСУ ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.  

#МИД России #ФРГ #протест #Крымский мост #посол #Ракеты Taurus
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