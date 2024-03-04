The Times: ВС РФ смогут отследить перевозку SCALP и Storm Shadow на Украину

После опубликованной аудиозаписи и расшифровки разговора офицеров Бундесвера Вооруженные силы РФ смогут отследить перевозку на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Этот факт должен встревожить коллективный Запад, пишет британская газета The Times.

Журналисты издания выяснили, что Франция поставляет крылатые ракеты на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания - на бронемашинах Cougar Ridgeback.

Отмечается, что эта информация даст возможность российской разведке отслеживать и находить перевозящие вооружение транспортные средства в европейских странах и на территории Украины.

Ранее Министерство обороны Германии признало факт перехвата беседы офицеров Бундесвера о бомбардировке Крымского моста. Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг аудиозаписи и назвал случившееся «очень серьезной» проблемой. По мнению журналистов The Wall Street Journal, перехваченный разговор немецких офицеров может осложнить отношения между Берлином и НАТО. При этом издание отметило, что опубликованная запись раскрыла нахождение британских, французских и американских военных на Украине.