Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор немецких офицеров о возможной ракетной атаке по Крымскому мосту. Он отметил, что эти переговоры подчеркивают прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

Представитель Кремля отметил, что в недрах бундесвера «предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ».

«Если все, о чем говорили офицеры, является частью госполитики, то это плохо. Если же нет, то возникает вопрос, насколько бундесвер контролируется властями», - сказал Песков.

В Кремле рассчитывают, что итоги обещанной Шольцем проверки станут известны. Ранее канцлер Германии пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ и назвал случившееся «очень серьезной» проблемой.

Депутаты бундестага заявили о созыве заседания из-за скандала с прослушкой. Сообщалось, что В ФРГ могут создать комитет по расследованию этого инцидента.