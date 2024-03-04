МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента отметил, что эти переговоры подчеркивают прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт.
Владимир Рубанов 2024-03-04 12:16:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор немецких офицеров о возможной ракетной атаке по Крымскому мосту. Он отметил, что эти переговоры подчеркивают прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

Представитель Кремля отметил, что в недрах бундесвера «предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ».

«Если все, о чем говорили офицеры, является частью госполитики, то это плохо. Если же нет, то возникает вопрос, насколько бундесвер контролируется властями», - сказал Песков.

В Кремле рассчитывают, что итоги обещанной Шольцем проверки станут известны. Ранее канцлер Германии пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ и назвал случившееся «очень серьезной» проблемой.

Депутаты бундестага заявили о созыве заседания из-за скандала с прослушкой. Сообщалось, что В ФРГ могут создать комитет по расследованию этого инцидента.

#Крым #Украина #Германия #ФРГ #поставки оружия #Дмитрий Песков #Крымский мост #Керченский мост #Ракеты Taurus
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 