Ложные союзники: как в НАТО разругались из-за отправки войск и ракет на Украину

Саммит по поддержке Украины в Париже, 26 февраля. Обещания европейских лидеров поставить Киеву еще больше дальнобойных ракет, еще больше снарядов и бронетехники. А затем, уже после окончания встречи, отдельная речь Эммануэля Макрона. Французский президент впервые сказал открыто то, о чем весь Запад думает довольно давно. НАТО может послать свои войска на Украину.

«На данный момент консенсуса по отправке войск на Украину нет. Но в этом вопросе ничего не следует исключать. Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Многие из тех, кто сегодня говорят "никогда" об отправке войск на Украину - это те же люди, которые два года назад отвергали возможность передачи Киеву танков, самолетов или ракет. Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», - заявил Макрон.

Чего президент Франции хотел добиться таким заявлением - вопрос открытый. Если какого-то политического объединения страны - то у него получилось, вот только объединились все против него. Газеты называют Макрона «Наполеоном-неудачником» и публикуют опросы, в которых 80% французов выступают против отправки солдат на Украину. А оппозиция - и левые, и правые - теперь вместе призывают Макрона одуматься.

«Эммануэль Макрон играет в военачальника, и так беспечно говорит о жизнях наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране!», - заявила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Это будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем это решение, бойкотируйте безумца Макрона!», - заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Отправка войск на Украину сделает нас стороной конфликта. Война против России - это безумие!», - заявил основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Не поддержали воинственного президента Пятой республики и его европейские союзники. Против отправки войск высказались решительно все - и Еврокомиссия, и представители НАТО, и отдельные страны - от нейтральных Венгрии и Словакии, до откровенно враждебных нам США и Польши. Эскалации и войны с ядерной державой не хочет никто.

«У нас нет планов посылать военнослужащих США на Украину. С самого начала конфликта президент Байден ясно дал понять, что этого не будет», - заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Реакция России на французские заявления не заставила себя долго ждать - новые Наполеоны, забывающие свою историю - не новость для Москвы.

«Возникает вопрос: а осознают ли в полной мере граждане Франции и других стран ЕС, куда могут их привести нынешние обитатели Елисейского дворца или других администраций ЕСовских и натовских государств? Хотят ли французы превращаться в "пушечное мясо", чтобы, выражаясь словами А.С.Пушкина, найти себе место в русской земле "среди нечуждых им гробов"? Готовы ли поддержать своего президента в авантюре, которая может иметь самые тяжелые и труднопредсказуемые последствия?», - заявила Захарова.

Знаменитые своим «задним» умом первые лица Франции, тут же попытались оправдаться. Министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что, «французы не будут умирать за Украину», и что войска его страна посылать не будет. Впрочем, европейская пресса пишет, что западные военные специалисты уже вовсю участвуют в боевых действиях, а провокация Макрона по сути была одобрена Вашингтоном. Белый Дом, столкнувшись с недостатком финансирования и возможным «шатдауном» вынуждает европейцев помогать Украине, все глубже загоняя их в конфликт.

«Источники в военных кругах из нескольких европейских стран рассказали, что план с отправкой войск на Украину обсуждался несколько недель. Активнее всех его поддержали в США. Заявление Макрона нужно расценивать как сигнал для Украины о том, что Запад готов рискнуть и взять на себя часть будущих проблем», - пишет информационное агентство AFP.

При этом основным европейским государством, на плечи которого ложится по сути вся тяжесть войны на Украине, становится Германия. И в Бундестаге это прекрасно понимают.

«Собственно, американцы провели довольно удачную операцию. Вначале этот самый конфликт они, собственно, и устроили. Затем все больше втянули европейские страны, то есть манипулируя политической прослойкой Европы и Украины, они заварили эту кашу, заварили этот конфликт, а теперь очень элегантно отошли в сторону, свалив всю ответственность, все финансирование. И вот, собственно, продолжения поддержания военных действий на своих европейских сателлитов», - заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Именно поэтому Олаф Шольц и пытается всячески уйти от передаче ВСУ ракет дальнего радиуса действия Taurus. Попав в перекрестье всех прицелов, под колоссальным давлением, канцлер Германии, судя по всему, решил пойти ва-банк и попросту сдал своих союзников - Лондон и Париж - заявив, что их войска уже воюют на Украине.

«У ракет "Таурус" дальность действия 500 километров, и если их неверно применить, то они могут поразить цель в Москве. Для контроля над применением ракет нужно отправить на Украину немецких военных, но это исключено. То, что делают британцы и французы в плане целеуказания своим ракетам, мы не можем делать. Наши солдаты не должны быть связаны с целями, которые поражает "Таурус"», - заявил Шольц.

Англичане и французы, получившие такую увесистую пощечину, еще и от ближайшего соседа, в долгу не остались и тут же начали «нападать» на Германию. Президент Франции обвинил Шольца в «исторической нерешительности» - и это при том, что Париж потратил на конфликт почти в 20 раз меньше средств, чем Берлин. А бывший министр обороны Великобритании, Бен Уоллес, например, заявил, что немцы - это какие-то ненастоящие союзники.

«Поведение Шольца показало, что он находится не на своем месте и не в то время. Германия каждый раз приходила на помощь Украине последней. На каждом шагу власти ФРГ нужно было заставлять или стыдить, чтобы они сделали хоть что-нибудь. Это не лидерство, это следование за другими! А последний ляп Шольца показывает, что когда его оправдания разоблачают, он прибегает к использованию фактов своих интересах», - заявил Уоллес.

Такое поведение Шольца может объяснить тот факт, что немецкий канцлер лучше своих более молодых коллег понимает, что такое мировая война, и наверняка не хочет, чтобы его страна снова оказалась законной целью для российского оружия. О том, что многие политики на Западе забыли, как выглядит война, уже неоднократно говорил Владимир Путин.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие - да знают об этом, только что сказал, - которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации - они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания - они уже забыли, что такое война», - заявил Путин во время своего послания Федеральному собранию.

У Европы, кроме Украины, похоже началась и еще одна, внутренняя война. И, похоже, весьма серьезная. Только один, но крайне показательный, факт - сразу же после выступления Шольца, в котором он фактически «слил» французов и англичан, присутствующих на Украине, на свет мгновенно всплыл разговор четырех высших немецких офицеров, обсуждавших отправку ракет Taurus на Украину и планировавших удары по Крымскому мосту.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - сказал сотрудник Центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске. «Есть мнение, что Taurus смогут это сделать, если использовать французский истребитель Dassault Rafale», - ответил ему инспектор BBC Бундесвера Герхартц.

Бундестаг уже признал, что опубликованные переговоры подлинные. Контрразведка ФРГ уже начала проверку по факту их перехвата. Отреагировал на утечку и сам Олаф Шольц.

«Произошедшее - очень серьезная проблема. Именно поэтому мы сейчас выясняем все очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это необходимость!», - заявил Шольц.

Также в разговоре немецкие офицеры предлагают варианты того, как разместить Taurus на Украине, причем сделать это так, чтобы Берлин не стал полноценным участником боевых действий. Решения по нанесению ударов нельзя принимать на территории Германии.

«Если есть возможность избежать прямого участия, то мы не можем участвовать в планировании задач. Делать это в Бюхеле и затем им пересылать - для Германии это "красная линия". Можно обучать украинцев два месяца, за это время они всему не научатся, но что-то смогут. Мы только должны проследить, чтобы они смогли работать со всеми параметрами», - говорит Герхартц.

Те же, кто понимает реальность, и принимал участие в реальных боевых действиях, например создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, видя, что происходит на Украине и с Украиной, призывают Запад остановиться и признать новую реальность.

«Надо сворачивать эту войну, потому что Украина занята только тем, что совершает демографическое самоубийство. В обычной конвенционной войне русского медведя не победить. Пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война. Пусть у них останется Крым и Донецк, и Луганск, и что угодно! Американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередную сотню миллиардов долларов. Тем более, что там воруют. И тем более, что все равно нет результатов», - заявил Принс.

Еще более радикальное мнение озвучил Илон Маск. Первопричиной конфликта он назвал НАТО, которое продолжает расползаться по всему миру. Отдельно при этом отметив, что после распада СССР и исчезновения Варшавского Блока НАТО должно было самораспуститься.

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», - заявил Маск.

Москва уже потребовала от Берлина объяснений по разговору офицеров ФРГ - пока их нет. А скандал в Европе продолжает разрастаться. Все ищут всех - кто записал и слил разговор, кто надоумил Макрона заявить о вводе войск, почему Шольц пытается усидеть на двух стульях сразу. Ну а украинцев пока просто продолжают гнать на убой - Зеленскому опять выделили десятки миллиардов евро, и опять пообещали снаряды, ракеты и самолеты. Но на фоне такого раскола на Западе Киеву это вряд ли поможет.