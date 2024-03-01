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Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких военных по Украине

На записи военные обсуждают бомбардировку Крымского моста.
Ирина Елагина 2024-03-01 18:16:01
© Фото: Michael Matthey, dpa, Globallookpress

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила в Telegram запись разговора немецких военных об Украине.

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», - написала Симоняьн.

Ранее Симоньян разместила в соцсети «ВКонтакте» текстовую версию разговора немецких военных о событиях на Украине. В беседе, по ее данным, участвовали офицеры бундесвера: руководитель отдела операций и учений командования ВВС Грефи, инспектор BBC Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В тексте в том числе шла речь о Крымском мосте.

«Герхартц: Мы же все знаем, что они хотят уничтожить мост, что это, в конце концов, означает, как его охраняют - не только потому, что он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение. Хотя у них сейчас есть и наземный коридор», - говорится в расшифровке.

Симоньян назвала запись «сорока минутами пленительного аудио» в ответ на заявление Шольца о том, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте.

#Украина #НАТО #Маргарита Симоньян #Германия #Олаф Шольц #Крымский мост
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