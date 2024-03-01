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МИД Франции заявил, что граждане страны не будут умирать за Украину

Глава французской дипломатии своим заявлением опроверг слова Макрона об отправке войск на Украину.
Алексей Курильченко 2024-03-01 12:20:01
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress

Франция не будет направлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне. По его словам, французы не должны умирать за киевский режим, а задача Франции - «победить Россию, не воюя с ней».

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней», - заявил Сежурне в эфире французского радио France Inter.

При этом министр добавил, что «в рамках победы над Россией ничего не исключено».

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на встрече по вопросам поддержки Украины заявил, что Париж может в будущем направить войска для помощи киевскому режиму. Данное заявление вызвало негативную реакцию у коллег Франции по НАТО - члены альянса не поддержали идею французского лидера. Слова Макрона также прокомментировал президент России Владимир Путин - в ходе послания Федеральному собранию российский лидер предупредил, что судьба иностранных интервентов будет печальная.

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