Макрон допустил отправку войск на Украину в будущем

Европейское сообщество не имеет единого мнения касательно отправки войск на Украину, однако эту возможность нельзя исключать в будущем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел телеканал BFMTV.

Глава Франции отметил, что сегодня говорить «никогда» в контексте украинского конфликта не имеет смысла, напомнив, что два года назад также говорили об отправке танков, самолетов и ракет большой дальности Киеву. Он добавил, что отправка войск возможна, если «это полезно для достижения нашей цели».

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя. Такая возможность упоминалась среди вариантов», - сказал Макрон.

Ранее французский президент отложил свой визит на Украину из соображений безопасности. При этом Макрон заявил о намерении активизировать поддержку киевского режима, а также направить ему новый пакет помощи.