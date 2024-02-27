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Макрон допустил отправку войск на Украину в будущем

Президент Франции заявил, что возможность отправки войск «упоминалась среди вариантов».
Никита Черненко 2024-02-27 07:55:01
© Фото: Igor Fereira, Keystone Press Agency, Globallookpress

Европейское сообщество не имеет единого мнения касательно отправки войск на Украину, однако эту возможность нельзя исключать в будущем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привел телеканал BFMTV.

Глава Франции отметил, что сегодня говорить «никогда» в контексте украинского конфликта не имеет смысла, напомнив, что два года назад также говорили об отправке танков, самолетов и ракет большой дальности Киеву. Он добавил, что отправка войск возможна, если «это полезно для достижения нашей цели».

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя. Такая возможность упоминалась среди вариантов», - сказал Макрон.

Ранее французский президент отложил свой визит на Украину из соображений безопасности. При этом Макрон заявил о намерении активизировать поддержку киевского режима, а также направить ему новый пакет помощи.

#Франция #Эмманюэль Макрон #страны запада #западные военные #Отправка войск на Украину
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