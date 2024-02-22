МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Киеву ракет Taurus

Против документа проголосовали 480 депутатов.
Сергей Лебедев 2024-02-22 16:32:01
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press

Германский бундестаг проголосовал против резолюции, требующей незамедлительно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Документ на рассмотрение депутатов внесла оппозиционная фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Отмечается, что против резолюции проголосовали 480 депутатов, поддержали ее - 182. Об этом сообщает ТАСС. Ранее бундестаг уже отклонял подобную резолюцию.

Напомним, одной из причин, по которой Германия до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus, называется опасение канцлера Олафа Шольца, что они могут быть использованы для ударов вглубь российских территорий.

Ранее также стало известно, что Киев планирует использовать ракеты большой дальности действия для ударов по России, Ирану и Сирии.

#в стране и мире #ракеты #Украина #Киев #Германия #ФРГ #Бундестаг #Taurus
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 