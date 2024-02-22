Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Киеву ракет Taurus

Германский бундестаг проголосовал против резолюции, требующей незамедлительно поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Документ на рассмотрение депутатов внесла оппозиционная фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Отмечается, что против резолюции проголосовали 480 депутатов, поддержали ее - 182. Об этом сообщает ТАСС. Ранее бундестаг уже отклонял подобную резолюцию.

Напомним, одной из причин, по которой Германия до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus, называется опасение канцлера Олафа Шольца, что они могут быть использованы для ударов вглубь российских территорий.

Ранее также стало известно, что Киев планирует использовать ракеты большой дальности действия для ударов по России, Ирану и Сирии.