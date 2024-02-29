Путин: придумки Запада грозят ядерным конфликтом, а значит уничтожением цивилизации

Угрозы США всему миру грозят реальным конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит и уничтожения цивилизации, но Запад уже забыл, что такое война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент отметил, что Россия сегодня обладает оружием, способным ударить по объектам на территории США в случае, если на Россию будет совершено нападение. Глава государства счел, что американские власти допускают угрозы ядерным столкновением, так как забыли «что такое война».

«Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия и уничтожения цивилизации. Неужели они этого не понимают? Они думают, что для них это все - мультики», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако президент отметил, что обсуждать со Штатами важные геополитические проблемы тяжело в условиях, когда они говорят о намерении нанести «стратегическое поражение» России.