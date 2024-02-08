Такер Карлсон покинул Россию

Американский журналист Такер Карлсон, который приезжал на несколько дней в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина, покинул Россию. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, телеведущий улетел этой ночью рейсом Москва - Белград из Шереметьево.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава Российского государства дал интервью Такеру Карлсону. По словам экс-ведущего телеканала Fox News, интервью с Владимиром Путиным будет выложено в пятницу, 9 февраля, в 2 часа ночи по московскому времени. Ранее политический обозреватель опубликовал анонс разговора с российским лидером, всего за час видео посмотрели 7 миллионов человек. Карлсон также заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным, и отметил, что не обязан любить только Соединенные Штаты.

Американский журналист Алекс Джонс заявил, что интервью президента РФ Такеру Карлсону длится два часа. Ведущий радиошоу назвал это интервью эпичным и отметил, что оно войдет в историю. С его слов, «цензоры» в США «находятся в состоянии паники».