В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, я могу это подтвердить», - сказал представитель Кремля.

Люди смогут сами «составить свое впечатление» об интервью, когда оно выйдет, заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какое впечатление сложилось у Путина после беседы.

Накануне бывший ведущий телеканала Fox News заявил, что скоро возьмет интервью у главы Российского государства и объяснил причины своего намерения, опубликовав видео, записанное на фоне вечерней Москвы, под названием «Почему я беру интервью у Владимира Путина». Всего за один час видеоролик набрал 7 миллионов просмотров.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти никогда не препятствовали попыткам Такера Карлсона взять интервью у российского лидера.

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск в свою очередь призвал арестовать тех, кто угрожает репрессиями журналисту. Подобным образом миллиардер отозвался в ответ на мнение блогера Яна Чонга, который призвал Карлсона быть осторожным, чтобы не повторить судьбу Джулиана Ассанжа.