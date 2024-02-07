Журналист Джонс: «эпичное» интервью Карлсона с Путиным войдет в историю

Американский журналист Алекс Джонс сообщил, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону длится два часа. Ведущий радиошоу рассказал об этом в своем видео, опубликованном в X (бывший Twitter).

Карлсон сообщил Джонсу в переписке некоторые детали о беседе с российским президентом. Ведущий назвал это интервью эпичным и заявил, что оно войдет в историю. По его словам, «цензоры» в США «находятся в состоянии паники».

Кроме того, Джонс сказал, что этим интервью «мы пытаемся остановить третью мировую войну». По его словам, Карлсон «не собирается откладывать публикацию» материала.

Карлсон анонсировал интервью с Путиным 6 февраля, заявив, что большинство американцев не знают о происходящем в России и на Украине. Журналист заверил, что интервью будет опубликовано целиком и без монтажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер побеседовал с бывшим ведущим Fox News.