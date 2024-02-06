Анонс интервью Такера Карлсона с Путиным за час посмотрели 7 миллионов человек

Публикация американского журналиста Такера Карлсона, в которой он объявил о планах взять интервью у президента России Владимира Путина, набрала 7 миллионов просмотров всего за один час.

Видеозапись была опубликована в социальной сети X во вторник вечером с подписью «Почему я беру интервью у Владимира Путина». В четырехминутном видео журналист сказал, что американцы не знают, что реально происходит в России и на Украине.

Официальных заявлений со стороны российского лидера или его пресс-службы к данному моменту не поступало.

Напомним, накануне Карлсон прибыл в Россию, чем уже вызвал панику среди стран Запада. Некоторые европейские депутаты призвали запретить журналисту пребывание на территории Евросоюза.