Карлсон назвал дату и время выхода его интервью с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с президентом Владимиром Путиным будет выложено 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.

«Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6.00 вечера по восточному времени (2.00 9 февраля мск - ред.)», - говорится в публикации американского журналиста в соцсети.

Ранее Такер Карлсон в ответ на критику в свой адрес за поездку в Москву заявил, что не чувствует за собой никакой вины перед США. Экс-ведущий телеканала Fox News сказал, что не видит причин считать себя предателем, находится в прекрасном городе и не обязан любить только Штаты.

Поездка Карлсона в Москву для беседы с Владимиром Путиным вызвала настоящую истерику в США и на Западе в целом. На Украине, ситуация в которой станет центральной темой беседы, поспешили внести журналиста в списки сайта «Миротворец»* (заблокирован в России). На родине Карлсона и вовсе заявили, что не видят необходимости в выходе интервью с Путиным. Факт того, что беседа состоялась накануне подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

* Сайт «Миротворец» заблокирован в России по решению суда.