Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на критику в свой адрес по поводу приезда в Москву и заявлений об интервью с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре с «Известиями» обозреватель заявил, что не видит никаких причин для того, чтобы чувствовать себя предателем.

Бывший ведущий Fox News отметил, что не обязан любить только США и в настоящий момент он находится в «прекрасном городе».

«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», - ответил он.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре в Москве, когда он смотрел балет «Спартак». Позже корреспонденту «Звезды» удалось «поймать» его в одном из столичных отелей. Тогда журналист сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Накануне, 6 февраля, он выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что собирается взять интервью у российского лидера. В Кремле эту информацию пока не подтверждали. Обозреватель также заявил, что Белый дом уже не раз пытался помешать ему в этом, кроме того, он обвинил американское правительство в давлении на него и даже шпионаже.