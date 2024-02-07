Эксперт объяснил, как Трамп использует миграционный кризис в Техасе на выборах

Конфликт властей Техаса и официального Вашингтона в предвыборный год приобрел огромные масштабы и окончательно развел по разным сторонам демократов и республиканцев. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

«Техас граничит с Мексикой и миграционная проблема для него исключительно важна. Демократы, которые сегодня у власти, настаивают на праве законопослушных мигрантов получать гражданство. Это не устраивает техасцев и большее число американцев. Число таких людей растет, сегодня оно увеличилось на треть и демократы должны к этому прислушаться», - рассказал Козюлин.

В свою очередь, республиканцы настаивают на необходимости обезопасить национальную границу. Ведь поток мигрантов несет не только трудовые ресурсы, но и торговлю наркотиками, отметил эксперт. На этом фоне губернатор Техаса Грег Эбботт объявил операцию «Одинокая звезда», на которую выделил $4 млрд, напомнил Козюлин.

«Он развернул на границе тысячу солдат и полицию, поставил заграждения. Более того, на какое-то власти Техаса закрыли доступ для государственной погранохраны к своей границе. В предвыборный год этот конфликт приобрел огромные масштабы и стал водоразделом между республиканцами и демократами», - резюмировал заведующий Центром Дипломатичесокй академии МИД России.

В сложившейся ситуации демократы попытались совершить ребрендинг партии в вопросах миграционной политики, считает Вадим Козюлин. Теперь они выступают за более упорядоченную миграционную политику, за создание гуманитарных центров, куда могли бы обращаться мигранты и получать гражданство или вид на жительство.

«Безусловно, эта запоздалая мера не исправит ситуацию для демократов. Республиканцы будут пользоваться слабостью оппонентов в этом вопросе. Они уже набирают очки, а Дональд Трамп активно эксплуатирует эту тему. Целый ряд губернаторов-республиканцев объединились вокруг властей Техаса и участвуют в различных акциях. Конечно, это находит отклик у простых американцев, такие акции популярны и у журналистов. Республиканцы используют миграционную тему на 100 процентов», - заключил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что власти Техаса расширят контроль над границей с Мексикой. Сейчас местная национальная гвардия самостоятельно охраняет один из ее участков, оттеснив оттуда федеральных пограничников. Власти штата продолжают оборудовать новые заграждения из колючей проволоки, устанавливают контейнеры. С того момента, как Техас взял границу под контроль, число незаконных переходов сократилось с тысяч до трех в день.