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Власти Техаса возьмут под контроль больше территорий на границе с Мексикой

Власти штата продолжают оборудовать линию из контейнеров и проволоки на берегу пограничной реки Рио-Гранде.
Владимир Рубанов 2024-02-05 17:21:01
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

Власти Техаса расширят контроль над границей с Мексикой. Об этом написал губернатор американского штата Грег Эббот в социальной сети Truth Social.

Местная Нацгвардия самостоятельно охраняет один из участков, оттеснив оттуда федеральных пограничников. Теперь Эббот заявил о расширении контролируемой зоны вдоль границы.

С того момента, как Нацгвардия Техаса взяла под контроль парк в приграничном городе Игл-Пасс, число незаконных пересечений сократилось с тысяч до трех в день.

Власти штата продолжают оборудовать линию из контейнеров и колючей проволоки на берегу пограничной реки Рио-Гранде. Грег Эббот заявил, что федеральные силы ненадлежащим образом охраняют границу, и это привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США.

В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегалами, в том числе задействовали закон, который позволяет арестовывать и сажать в тюрьму подозреваемых. Федеральные власти считают действия Техаса неконституционными и избыточными, так как закон криминализирует то, что уже запрещено на федеральном уровне.

Ранее Верховный суд предписал властям штата ликвидировать колючую проволоку на берегу Рио-Гранде, однако техасские власти проигнорировали это решение. Генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту Техаса.

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