Трамп назвал южную границу кровоточащей раной, из-за которой «страна умирает»

США катятся в ад, американская нация сбилась с пути, а террористы стекаются со всего мира, заявил бывший президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на границе с Мексикой. По его словам, южная граница - это «кровоточащая рана, из-за которой страна умирает. И подчеркнул, что в связи с наплывом мигрантов, в стране могут произойти террористические акты.

«Существует 100-процентная вероятность того, что в США произойдет крупный террористический акт, и терактов может быть много. И все это из-за того, что произошло», - сказал Трамп на митинге своим сторонникам в штате Невада.

Также в ходе своего выступления экс-президент США раскритиковал деятельность НАТО. По его мнению, страны-члены альянса не пришли бы США на помощь, если бы их атаковали.

Ситуация на американо-мексиканской границе обострилась после решения Верховного суда США о ликвидации проволочного ограждения вдоль реки Рио-Гранде, которое было установлено в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Техас на фоне ситуации с мигрантами пригрозил выйти из состава США по причине того, что федералы не могут защитить их от потока нелегалов, которые беспрепятственно переходят юго-западную границу. Губернатора штата Грега Эбботта поддержали власти 25 штатов.