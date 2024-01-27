В Техасе набирают добровольцев для пограничной миссии «Одинокая звезда»

Военный департамент Техаса открыл новые должности в рамках пограничной миссии «Одинокая звезда» по предотвращению нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из Мексики. Добровольцам предлагают ряд льгот, проживание и суточные в размере 55 долларов.

«Добровольцы должны быть готовы к развертыванию на границе и подходить по медицинским показаниям», - говорится в обращении военного департамента.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о готовности принять жесткие меры для пресечения нелегальной миграции, если их одобрит Конгресс США.

Сейчас готовится соответствующий закон. Он даст главе Белого дома новые чрезвычайные полномочия закрывать границу.