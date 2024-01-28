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Власти Техаса объявили о наборе добровольцев в патрули на границе с Мексикой

Организаторы миссии открыли новые штатные должности, объявили о введении льгот для волонтеров и готовы возместить их расходы на проживание и питание.
Владимир Рубанов 2024-01-28 22:57:01
© Фото: Mark Otte Texas National, Global Look Press

Военный департамент Техаса сообщил о наборе добровольцев в патрули на границе с Мексикой «в зонах повышенной опасности», сообщает РИА Новости.

Волонтеры должны будут не допускать нелегальную переправку преступными группировками людей и наркотиков на территорию штата. Эту работу они будут проводить в рамках операции «Одинокая звезда», которую помимо военного департамента проводит департамент общественной безопасности Техаса.

Организаторы миссии открыли новые штатные должности, объявили о введении льгот для добровольцев и готовы возместить их расходы на проживание и питание.

Это происходит на фоне обострения напряженности между властями штата и Белым домом. Ранее местные власти взяли под свою охрану участок границы с Мексикой, ссылаясь на то, что федеральные пограничные силы не охраняют ее должным образом.

Администрация США считает эти меры неконституционными и избыточными. Верховный суд потребовал от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать забор, который построен на границе для сдерживания потока мигрантов. Отведенный на демонтаж заграждений срок уже истек, однако заграждение только укрепляют.

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