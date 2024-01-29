Генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо Байдену в защиту Техаса

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в поддержку права Техаса на самостоятельную защиту границ с Мексикой. Об этом сообщает Fox News.

Власти Техаса считают, что федеральный центр не обеспечивает достаточный уровень охраны южной границы штата с Мексикой, из-за чего регион страдает от рекордного наплыва мигрантов. В связи с чем местные власти вынуждены принимать свои меры, в том числе мобилизацию нацгвардии и создание заграждений на участках с наибольшей напряженностью.

«Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды», - сообщает телеканал.

Fox News добавляет, что штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения миллионов мигрантов. Ряд республиканских штатов направил Техасу в помощь своих национальных гвардейцев. Администрация США наоборот считает меры Техаса избыточными.