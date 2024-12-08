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Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

У экс-министра обороны изъяли мобильный телефон и отправили в центр заключения в восточной части Сеула.
Марина Крижановская 2024-12-08 04:22:05
© Фото: Benoit Doppagne ZUMAPRESS.com Globallookpress

Южнокорейские силовики задержали бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, его подозревают в государственной измене в контексте расследования обстоятельств введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем. Об аресте бывшего высокопоставленного чиновника сообщило агентство Yonhap.

«Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена в воскресенье. Специальный следственный штаб, занимающийся расследованием политических беспорядков, сообщил об аресте Кима. У него изъяли мобильный телефон и отправили в центр заключения в восточной части Сеула», - уточнили журналисты.

СМИ уточняет, что глава оборонного ведомства Ким предложил президенту Юн Сок Елю ввести военное положение в Южной Корее на фоне кризиса с оппозицией. Позднее министр Ким подал президенту прошение об отставке.

Напомним, глава Республики Корея ввел военное положение, а спустя шесть часов отменил его. Он раскритиковал контролирующую парламент «Объединенную демократическую партию» (ОДП) за ее курс на проведение импичмента многим правительственным чиновникам и сокращение бюджета республики на 2025 год, а также обвинил партию демократов в попытке сменить либерально-демократический режим.

Это произошла после того, как Национальная ассамблея (парламент) проголосовала за отмену военного положения.

#в стране и мире #Южная Корея #арест #республика корея #военное положение #Ким Ён Хён #расследование дела #экс-министр обороны
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