В Южной Корее будут расследовать ситуацию с военным положением

Власти Южной Кореи будут расследовать ситуацию с введением военного положения в стране. Об этом сообщило Yonhap.

Уточняется, что для этого полиция и прокуратура РК создали две отдельные группы. Их цель - расследование в отношении президента Юн Сок Еля по подозрению в организации им мятежа из-за решения ввести военное положение.

В правоохранительных органах уточнили, что группа состоит из 120 специалистов, которые рассмотрят четыре жалобы в отношении Юна и других лиц в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. В прокуратуре также отметили, что проведут расследование касательно подобных жалоб, при этом численный состав их группы не указывается.

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ель объявил военное положение в стране, объяснив это необходимостью «защитить конституционный порядок» и «искоренить просеверокорейские силы». На следующий же день, 4 декабря, он отозвал армию и созвал парламент для отмены военного положения.