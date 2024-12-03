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Юн Сок Ель заявил, что отозвал армию и отменит военное положение

Конституция Республики Корея предусматривает отмену военного положения, введенного президентом.
Марина Крижановская 2024-12-03 23:45:48
© Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель выступил с заявлением относительно ситуации в стране, и объявил, что согласен с решением парламента об отмене военного положения.

По этой причине вскоре состоится заседание правительства, на котором будет оформлено это решение. Юн Сок Ель добавил, что уже отозваны войска, направленные для обеспечения режима военного положения. О ситуации в стране сообщило местное агентство Yonhap.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения. Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом», - приводит его заявление СМИ.

Около часа ночи в среду, 4 декабря, 300 членов Национальной ассамблеи созвали пленарное заседание и потребовали от президента отмены военного положения. Соответствующую резолюцию одобрили 190 ее членов.

Согласно конституции Республики Корея, парламентское большинство может отменить введенное президентом военное положение. Вместе с этим конституцией предусмотрено, что президент может объявить военное положение как ответ на нужды во время войны, вооруженного конфликта, чрезвычайного положения в государстве или когда необходимы общественная безопасность и порядок.

Днем 3 декабря стало известно о введении Юн Сок Елем военного положения. Поясняя причины, глава республики заявил, что такая мера направлена на «искоренение просеверокорейских сил» и защиту свободного конституционного порядка.

#Южная Корея #республика корея #военное положение #Юн Сок Ёль #отмена военного положения
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