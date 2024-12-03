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Южнокорейский парламент проголосовал за отмену военного положения

Чрезвычайное военное положение в среду ввел президент республики Юн Сок Ель.
Сергей Лебедев 2024-12-03 19:28:09
© Фото: Shealah Craighead ZUMAPRESS.com Globallookpress

Южнокорейский парламент проголосовал за то, чтобы потребовать от главы государства Юн Сок Еля отменить введенное им чрезвычайное военное положение. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Согласно конституции, военное положение должно быть отменено, если этого потребует парламентское большинство», - отмечается в публикации.

Напомним, в среду президент республики объявил чрезвычайное военное положение. Позже начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су заявил о приостановке работы парламента и политических партий.

Ранее в беседе со «Звездой» заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал о причинах политического кризиса в республике. По его словам, к президенту Юн Сок Елю накопилось много претензий, поэтому ему может грозить импичмент. Эксперт считает, что глава государства опасается за свою жизнь и карьеру.

#в стране и мире #Южная Корея #импичмент #Президент #Парламент #Юн Сок Ёль
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