Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку министра обороны

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке министра обороны Ким Ен Хена, сообщает агентство Yonhap.

Новым главой оборонного ведомства страны назначен бывший посол страны в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека.

Напомним, что днем 3 декабря стало известно о введении Юн Сок Елем военного положения. Он объяснил это тем, что такая мера направлена на «искоренение просеверокорейских сил» и защиту свободного конституционного порядка.

После этого парламент Южной Корее проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов. Решение было принято единогласно. Тогда Юн Сок Ель выступил с заявлением об отзыве войск и согласился с решением законодательного органа. Военное положение в Южной Корее стало самым коротким в истории — оно продлилось всего шесть часов.