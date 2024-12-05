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Yonhap: президент Южной Кореи принял отставку министра обороны

Новым министром обороны назначен бывший посол страны в Саудовской Аравии.
Ирина Егорова 2024-12-05 03:11:43
© Фото: Adrian Wyld Keystone Press Agency Globallookpress

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель принял прошение об отставке министра обороны Ким Ен Хена, сообщает агентство Yonhap. 

Новым главой оборонного ведомства страны назначен бывший посол страны в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека.

Напомним, что днем 3 декабря стало известно о введении Юн Сок Елем военного положения. Он объяснил это тем, что такая мера направлена на «искоренение просеверокорейских сил» и защиту свободного конституционного порядка.

После этого парламент Южной Корее проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов. Решение было принято единогласно. Тогда Юн Сок Ель выступил с заявлением об отзыве войск и согласился с решением законодательного органа. Военное положение в Южной Корее стало самым коротким в истории — оно продлилось всего шесть часов.

#Южная Корея #министр обороны #отставка #Пост #Юн Сок Ёль
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