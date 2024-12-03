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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

По словам главы государства, он пошел на это, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.
Сергей Лебедев 2024-12-03 16:43:10
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press

Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении чрезвычайного военного положения. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», - сказал глава государства.

После введения положения состоялось совещание ключевых командующих вооруженными силами. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

«Даны инструкции по усилению чрезвычайной готовности всех вооруженных сил», - уточняет агентство.

Отмечается, что этой ночью Юн Сок Ель провел экстренное совещание. Он заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.

#в стране и мире #Южная Корея #режим #военное положение #Юн Сок Ёль #Ренхап
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