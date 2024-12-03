Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении чрезвычайного военного положения. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», - сказал глава государства.

После введения положения состоялось совещание ключевых командующих вооруженными силами. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

«Даны инструкции по усилению чрезвычайной готовности всех вооруженных сил», - уточняет агентство.

Отмечается, что этой ночью Юн Сок Ель провел экстренное совещание. Он заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.