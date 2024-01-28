Космонавт Железняков: первые люди смогут высадиться на Марсе не раньше 2050 года

Прогноз главы NASA Билла Нельсона о том, что первые люди смогут высадиться на Марсе в 2040 году - «оптимистичный». Раньше середины 21 века полет на Марс невозможен, так как в мире не готовы к этому ни технически, ни финансово, ни психологически. В разговоре со «Звездой» эксперт в сфере ракетостроения, историк космонавтики Александр Железняков рассказал о проблемах, которые необходимо будет решить перед такой экспедицией, а также о том, зачем это нужно человечеству.

«Вспомним программу Artemis, она предполагает высадку на Луне, которая постоянно сдвигается. Если NASA до Луны не может вовремя прилететь, о каких сроках экспедиции на Марс, которые гораздо сложнее, затратнее, продолжительнее, можно говорить. Середина 21 века это самый реальный срок, когда будет организована первая экспедиция на Марс», - отметил эксперт.

По его словам, для организации экспедиции необходимы технические средства - ракета должна быть способна доставить корабль к Марсу. Во-вторых, корабль должен обеспечить безопасность тех, кто будет на борту, и, в-третьих, мы не знаем какое действие на космонавтов окажет излучение, продолжительность полетов, считает Железняков.

Однако, планирование экспедиции необходимо - не в ближайшие 5-10 лет, за 100-200 лет надо создать «резерв человечеству».

«Марс интересен нам как запасная планета. Если случится у нас какой-нибудь катаклизм человечеству надо сохранить себя как вид. Человечество рано или поздно будет расширять ареал своего обитания, сейчас это Земля и околоземная орбита, в ближайшей будущем мы будем жить и работать на Луне, а дальше мы должны стремиться осваивать другие небесные тела Солнечной системы», - объяснил Железняков.

Илон Маск считает, что высадка на Марс может произойти в течение десяти лет. Владелец американской компании SpaceX анонсировал полет сверхтяжелого космического корабля на Марс через три-четыре года. Миллиардер напомнил, что красная планета занимает оптимальное положение один раз в 26 месяцев и в один из таких периодов можно запустить беспилотную миссию с пробной высадкой на поверхность Марса. А в «Роскосмосе» уверены, что люди смогут отправиться на эту планету и к ее спутникам только после освоения Луны.