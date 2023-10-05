В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маск заявил, что полет Starship на Марс может состояться через 3-4 года

Сергей Лебедев
19:10 05.10.2023
Владелец компании SpaceX отметил, что только раз в 26 месяцев появляется окно для запуска корабля.
Маск заявил, что полет Starship на Марс может состояться через 3-4 года
© Фото: SpaceX, Global Look Press
Читайте нас на:

Полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс может состояться через три-четыре года. Об этом заявил американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск на сессии 74-го Международного конгресса астронавтики. 

По его словам, раз в 26 месяцев орбиты занимают необходимое положение и появляется окно для запуска корабля. Илон Маск заявил, что в ближайшие четыре года реально совершить пробную посадку на поверхность Марса без экипажа.

Напомним, в прошлом году миллиардер уже высказывался о намерении до конца десятилетия запустить миссию с экипажем на Красную  планету. До этого планируется организовать непилотируемый запуск Starship.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.