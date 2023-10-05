Маск заявил, что полет Starship на Марс может состояться через 3-4 года

Владелец компании SpaceX отметил, что только раз в 26 месяцев появляется окно для запуска корабля.

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Полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс может состояться через три-четыре года. Об этом заявил американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск на сессии 74-го Международного конгресса астронавтики.

По его словам, раз в 26 месяцев орбиты занимают необходимое положение и появляется окно для запуска корабля. Илон Маск заявил, что в ближайшие четыре года реально совершить пробную посадку на поверхность Марса без экипажа.

Напомним, в прошлом году миллиардер уже высказывался о намерении до конца десятилетия запустить миссию с экипажем на Красную планету. До этого планируется организовать непилотируемый запуск Starship.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров.