NASA обнаружило следы древнего озера на поверхности Марса

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») обнаружил следы древнего озера на поверхности Марса. Космический аппарат исследовал грунт в кратере Езеро при помощи специального радара, благодаря чему ученые получили изображение участка поверхности глубиной 20 метров в двух измерениях, пишет Reuters.

Вероятно, слои обнаруженной породы оказались в кратере благодаря реке, которая их переносила. Орбитальные снимки и другие данные подтверждают правдоподобность этой версии, уточнили в NASA. Открытие ровера Perseverance позволяет сделать выводы, что некоторые участки Марса раньше были покрыты водой, а ныне безжизненная планета могла быть пригодной для жизни микроорганизмов.

Весной прошлого года владелец американской компании SpaceX Илон Маск анонсировал полет сверхтяжелого космического корабля на Марс через три-четыре года. Миллиардер напомнил, что красная планета занимает оптимальное положение один раз в 26 месяцев и в один из таких периодов можно запустить беспилотную миссию с пробной высадкой на поверхность Марса.