NASA отложила запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III

Две лунные миссии NASA - Artemis II и Artemis III - отложены на год. Об этом сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Таким образом, миссия Artemis II запланирована на сентябрь 2025 года. Данная программа подразумевает, что четыре астронавта на капсуле «Орион» построенной компанией Lockheed, совершат полет вокруг Луны и обратно. А в рамках миссии Artemis III запланирована первая высадка экипажа на Луну с использованием космического корабля SpaceX. Ранее Artemis III должна была реализоваться в конце 2025 года, теперь она перенесена на сентябрь 2026 года, передает Reuters.

Причинами задержки проведения лунных миссий является проблемы и исследования, связанные с тепловым экраном «Ориона», оболочкой, которая защищает астронавтов от тепла при повторном входе в атмосферу Земли, а также с батареями и электрической системой космического корабля, заявил руководитель отдела стратегии исследования Луны и Марса NASA Амит Кшатрия.

Ранее говорилось о том, что причиной переноса третьей «Артемиды» является необходимость замены системы задействованного в проекте корабля SpaceX.

В NASA уточнили, что успех программы «Артемида» зависит от частных компаний. Планируется, что в рамках программы задействуют Boeing, Lockheed и SpaceX. Проект «Артемида» преследуют и финансовые проблемы. Ранее в бюджетно-контрольном управлении NASA заявили, что текущий уровень затрат на создание ракеты-носителя для полетов на Луну делает ее недоступной для США.