Академик Маринин рассказал о перспективах освоения Луны и Марса

Луна в ближайшем будущем может стать источником ценных ресурсов, а освоение дальнего космоса до сих пор остается под большим вопросом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA, Globallookpress

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал «Звезде» о перспективах освоения человечеством Луны и Марса. По словам эксперта, недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, которые на Земле считаются дефицитными. Поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

«Ученые исследовали вещество с Луны более современными способами и увидели, что на поверхностном слое достаточно много редкоземельных металлов и металлов группы платины, ресурс которых на Земле закончится в ближайшие 30-40 лет. Поэтому возникла идея добывать эти металлы на Луне. Американцы, наши и китайцы приняли решение попытаться построить вблизи Южного полюса станцию, куда могли бы прилетать люди и с помощью автоматов добывать эти металлы», - рассказал Маринин.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны. По мнению эксперта, в ближайшие годы страны могут представить на финансирование совместный проект по добыче. Также академик рассказал о перспективах исследования дальнего космоса, которые на сегодняшний день не настолько радужные.

«Есть больше проблемы. Ближайшая к нам планета - Венера - не подходит для исследования человеком. Там давление порядка 100 атмосфер и температура около 400 градусов Цельсия. А вот Марс интереснее, но он дальше. Лететь туда практически семь месяцев, полгода там и семь месяцев обратно. Это два с лишним года. Людей нужно обеспечить пищей, водой, одеждой и какой-то работой», - рассказал Маринин.

Необходимость снабжения делает полет на Марс на сегодняшний день невозможным, так как ни одна ракета не способна доставить необходимое количество груза. Также возникает проблема связи с Землей, так как космонавты не смогут отправлять результаты своих исследований. Не решена и проблема защиты от радиации. Поэтому, считает академик, заявления Илона Маска о скором полете на Марс являются лишь пиар-акцией.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай будут работать над проектом научной лунной станции. Сейчас программа находится на первом этапе.