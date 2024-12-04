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Участник протестов в Тбилиси выстрелил из пиротехники в телеоператора

Оператор Первого канала получил травму руки от выстрела участника протестов из пиротехники.
Марина Крижановская 2024-12-04 01:58:53
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency Globallookpress

Во время массовых беспорядков в грузинской столице один из участников выстрелил в сотрудника местного СМИ из пиротехники. Им оказался оператор Первого канала Бесо Гаприндашвили.

Мужчина получил травму руки. Как сообщает RT, ему уже оказали медицинскую помощь на месте происшествия и доставили в больницу.

Прежде стало известно о пострадавшей журналистке телеканала «Рустави-2» Тамте Читишвили, у нее травма ноги. Кроме журналистов, за пять дней протестов травмированы более 120 сотрудников грузинского МВД.

Минувшая ночь 3 декабря стала для Тбилиси довольно напряженной. На опубликованных кадрах из центра протестов видны решительные действия бойцов спецназа: при помощи водометов и слезоточивого газа митингующих вытеснили буквально через считанные минуты после сбора. Те, в свою очередь, побежали на соседние улицы.

Вместе с этим, митингующие бросали в силовиков камни, а за ними петарды, дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. Одна из участниц протеста с разбега влетела в толпу полицейских.

Новая волна недовольств действиями властей Грузии началась 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о членстве в Евросоюзе. Этот вопрос отложили до 2028 года. Также власти отказались от финансовой помощи.

#в стране и мире #Грузия #протесты #СМИ #Тбилиси #травмы #пиротехника
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