Журналист пострадала во время митинга в Тбилиси

Журналист телеканала «Рустави-2» Тамта Читишвили пострадала в ходе митинга в Тбилиси. Как сообщил сам телеканал, у нее травма ноги.

Медики оказывают ей помощь. По словам Читишвили, ей может понадобиться один шов, так как рана «довольно глубокая».

У здания парламента в Тбилиси проходит антиправительственный митинг, в нем участвуют несколько тысяч человек. Протестующие требуют отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов.

Ранее политик Михаил Жгенти рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги грузинской оппозиции. По его словам, люди, воспитанные в рамках западной ориентации, будут накалять ситуацию и саботировать работу учреждений и правительственных организаций.