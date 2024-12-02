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Журналист пострадала во время митинга в Тбилиси

Как сообщила сама Тамта Читишвили, ей может понадобиться наложение шва, поскольку рана «довольно глубокая».
Анастасия Бобылева 2024-12-02 01:38:35
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Журналист телеканала «Рустави-2» Тамта Читишвили пострадала в ходе митинга в Тбилиси. Как сообщил сам телеканал, у нее травма ноги.

Медики оказывают ей помощь. По словам Читишвили, ей может понадобиться один шов, так как рана «довольно глубокая».

У здания парламента в Тбилиси проходит антиправительственный митинг, в нем участвуют несколько тысяч человек. Протестующие требуют отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов.

Ранее политик Михаил Жгенти рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги грузинской оппозиции. По его словам, люди, воспитанные в рамках западной ориентации, будут накалять ситуацию и саботировать работу учреждений и правительственных организаций.

#в стране и мире #Грузия #журналист #митинг
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