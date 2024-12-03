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Митингующие в Тбилиси расположились на новой улице в центре города

Участники протестов в Тбилиси дошли до старейшего вуза Грузии, расположились перед ним, затрудняя проезд машин.
Марина Крижановская 2024-12-03 05:42:59
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency Globallookpress

Сторонники грузинской оппозиции и участники митинга снова оказались на центральной улице Тбилиси. По сведениям корреспондента РИА Новости, они заняли улицу перед Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили. Сообщается, что протестующие мешают проезду машин. Некоторые из участников начали покидать митинг.

Напомним, прежде они находились на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. В ночь на понедельник, 2 декабря, грузинские силовики начали разгон протестующих, которые под давлением спецназа начали смещаться на соседние с проспектом улицы.

Очередная волна протестов в грузинской столице началась 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

Тогда на площади перед парламентом и на проезжей части проспекта Руставели собрались сторонники оппозиции. Некоторые из них бросали пиротехнику, камни и бутылки, в том числе «коктейли Молотова», в полицейских и во внутренний двор. Во время беспорядков пострадала местный журналист телеканала «Рустави-2» Тамта Читишвили, получив травму ноги.

Реагируя на происходящее в стране, Кобахидзе заявил, что политики от оппозиции приносят в жертву людей, включая и молодых, и выполняют «задание начальника», отказаться от которого им просто невозможно.

#в стране и мире #Грузия #оппозиция #Тбилиси #протесты в грузии #Тбилисский госуниверситет
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