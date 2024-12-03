При разгоне митинга перед парламентом Грузии пострадали 12 полицейских

В Тбилиси пострадали 12 полицейских за ночь при разгоне очередного митинга у здания грузинского парламента. За пять дней протестов в ходе столкновений с демонстрантами травмы получили более 120 сотрудников. Об этом сообщили в МВД страны.

Недовольные решением правительства приостановить процесс интеграции в Евросоюз сначала использовали камни и петарды, затем перешли к бутылкам с зажигательной смесью и, возможно, оружию.

«Мы увидели на кадрах, что у некоторых лиц даже были предметы, похожие на огнестрельное оружие. Мы их опознаем, и они будут привлечены к ответственности», - сообщил начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

На улицах Тбилиси становится все опаснее. А президент Саломе Зурабишвили призывает присоединиться к протесту школьников. Она уже обратилась к западным партнерам, призвав их аннулировать результат парламентских выборов. И в грузинском правительстве считают, что в организации уличных беспорядков не обошлось без иностранного вмешательства.

«Фактически в этом участвовали граждане зарубежных стран. К попытке организации "нацмайдана" было привлечено иностранное финансирование. Это участие еще было абсолютно скоординированным», - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Вашингтон уже приостановил стратегическое партнерство с Грузией. А прибалтийские страны ввели санкции против тех, кто подавляет протесты в Тбилиси. 11 представителям правящей партии въезд в Эстонию, Литву и Латвию уже запрещен.

Ранее стало известно, что митингующие в грузинской столице расположились на новой улице в центре города. Участники протестов в Тбилиси дошли до старейшего вуза Грузии.