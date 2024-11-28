Грузия приостановила начало переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» приняла решение приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Слова премьер-министра республики приводит ТАСС.

Помимо этого, Кобахидзе отметил, что до конца 2028 года Грузия отказывается и от бюджетных грантов от Евросоюза.

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров (о вступлении в ЕС. - Прим. ред.) до 2028 года. Мы также до 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», - сказал Кобахидзе.

В октябре 2024 года саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в организацию, обвинив страну в несогласии с европейскими ценностями и принципами.