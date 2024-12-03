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Опубликованы кадры из эпицентра протеста в Тбилиси

Полицейские применяют против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Протестующие скрываясь от облака перемещаются на соседние улицы.
Игнат Далакян Анастасия Авсюк 2024-12-03 09:59:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры из эпицентра акции протеста в Тбилиси. На них видно, что спецназ действует решительно.

На этот раз протестующих начинают вытеснять буквально через считанные минуты после сбора. В ход идут водометы и слезоточивый газ. Но демонстранты, скрываясь от облака, перемещаются на соседние улицы.

В силовиков летят камни, а следом - петарды, дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. В одном из очагов противостояния участница протестов с разбега врывается в толпу полицейских.

Силовики, выстроившись в линию, двигают толпу от площади Свободы к памятнику Руставели.

В условиях плотной завесы - демонстранты отступают, но вскоре стягиваются вновь. Возводят баррикады. Разводят костры. Скандируют лозунги. И все это с флагами в руках - НАТО, ЕС и Украины. У одного из митингующих, в балаклаве, в руках пистолет.

«Мы увидели на кадрах, что у некоторых лиц даже были предметы, похожие на огнестрельное оружие, мы их опознаем, и они будут привлечены к ответственности», - рассказал начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Однако Саломе Зурабишвили заявляет, что все происходящее - в рамках конституции. Протест - гражданский, форма - приемлемая. Президент взялась даже за школы, открыто пригласив к участию в демонстрациях. Зурабишвили обратилась и к западным партнерам, призвав их аннулировать результаты выборов, при этом называя себя, единственной законной властью в стране.

«Это протест, а не революция, потому что главное и единственное требование - вернуть голоса народу, провести выборы заново», - сказала президент Грузии.

Кобахидзе заявил, что повторных парламентских выборов проводить не будут. Премьер Грузии считает, что в уличных беспорядках не обошлось без иностранного вмешательства.

«Фактически в этом участвовали граждане зарубежных стран. К попытке организации "нацмайдана" было привлечено иностранное финансирование - это участие еще было абсолютно скоординированным», - заявил Кобахидзе.

Вашингтон уже приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси. Следом потянулись и страны Балтии, пообещав ввести санкции против всех, кто подавляет протесты, называя власти Грузии «противниками демократии». Впрочем, 11-и представителям правящей партии въезд в Эстонию Латвию и Литву уже запрещен.

Ранее в МВД Грузии заявили, что при разгоне митинга перед зданием парламента пострадали 12 полицейских. За пять дней протестов более 120 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

#Грузия #протесты #полиция #наш эксклюзив #демонстранты
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