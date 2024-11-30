МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тбилиси протестующие устроили пожар в здании парламента

Участники акции бросали петарды в здание.
Владимир Рубанов 2024-11-30 23:44:28
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency, Global Look Press

В парламенте Грузии произошел пожар из-за петард, которые бросали туда участники протеста, сообщает РИА Новости.

Протестующие отреагировали на возгорание одобрительными криками, но оно быстро погасло. Потом из другого окна здания пошел дым. Участники протеста разожгли костер перед парламентом.

В воскресенье сторонники оппозиции собрались на площади перед парламентом и на проезжей части проспекта Руставели. Полиция остановила движение машин на этом участке.

Силовики перекрыли боковую улицу и вход в здание парламента с тыльной стороны. Некоторые участники бросали пиротехнику в полицейских и во внутренний двор.

Протесты в Грузии возобновились в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

За два дня в полицию доставили больше сотни участников акций. Протестующих задерживали за хулиганство и неповиновение полиции. Десять полицейских пострадали. Один из них в больнице с ожогами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент «нелегитимным» после октябрьских выборов и заявила, что не собирается слагать полномочия по истечении своего срока в декабре. 

События в Грузии критикуют на Западе. В частности, в Госдепе США заявили о нарушении со стороны «Грузинской мечты» основных принципов стратегического партнерства.

#Грузия #оппозиция #беспорядки #Тбилиси #полиция #Задержание #Парламент #митинг #акции протеста #проспект Руставели
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 