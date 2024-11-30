В Тбилиси протестующие устроили пожар в здании парламента

В парламенте Грузии произошел пожар из-за петард, которые бросали туда участники протеста, сообщает РИА Новости.

Протестующие отреагировали на возгорание одобрительными криками, но оно быстро погасло. Потом из другого окна здания пошел дым. Участники протеста разожгли костер перед парламентом.

В воскресенье сторонники оппозиции собрались на площади перед парламентом и на проезжей части проспекта Руставели. Полиция остановила движение машин на этом участке.

Силовики перекрыли боковую улицу и вход в здание парламента с тыльной стороны. Некоторые участники бросали пиротехнику в полицейских и во внутренний двор.

Протесты в Грузии возобновились в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

За два дня в полицию доставили больше сотни участников акций. Протестующих задерживали за хулиганство и неповиновение полиции. Десять полицейских пострадали. Один из них в больнице с ожогами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент «нелегитимным» после октябрьских выборов и заявила, что не собирается слагать полномочия по истечении своего срока в декабре.

События в Грузии критикуют на Западе. В частности, в Госдепе США заявили о нарушении со стороны «Грузинской мечты» основных принципов стратегического партнерства.