Грузинские силовики начали разгонять протестующих

В грузинской столице начали разгонять протестующую оппозицию. Для этого спецназ привлек специальную технику. События происходят возле здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

По информации корреспондента РИА Новости, участники митинга разделяются на группы и уходят от парламента на соседние улицы.

Новая волна протестов в Грузии началась после объявления 28 ноября властями страны о паузе до 2028 года вопроса о членстве этой южнокавказской республики в Евросоюзе и об отказе от финансовой помощи.

В ответ новая глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила Грузии «последствиями» за насилие над участниками акции протестов. Также она осудила «насилие» против протестующих», которые устроили беспорядки и стычки с полицией.

Немногим ранее Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили о решительном осуждении ЕС применения «насилия против мирных протестующих». пообещав грузинским властям последствия.