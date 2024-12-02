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Грузинские силовики начали разгонять протестующих

Участники митинга оппозиции под давлением спецназа начали смещаться на соседние с проспектом Руставели улицы. где расположен парламент Грузии.
Марина Крижановская 2024-12-02 01:16:03
© Фото: © Konstantin Volkov news.ru Global Look Press

В грузинской столице начали разгонять протестующую оппозицию. Для этого спецназ привлек специальную технику. События происходят возле здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

По информации корреспондента РИА Новости, участники митинга разделяются на группы и уходят от парламента на соседние улицы.

Новая волна протестов в Грузии началась после объявления 28 ноября властями страны о паузе до 2028 года вопроса о членстве этой южнокавказской республики в Евросоюзе и об отказе от финансовой помощи.

В ответ новая глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила Грузии «последствиями» за насилие над участниками акции протестов. Также она осудила «насилие» против протестующих», которые устроили беспорядки и стычки с полицией.

Немногим ранее Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили о решительном осуждении ЕС применения «насилия против мирных протестующих». пообещав грузинским властям последствия.

#Грузия #протесты #силовики #разгон протестов
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