Кобахидзе: оппозиция приносит в жертву молодежь во время протестов

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста. По его словам, они выполняют задания «начальников» извне.

«Они (оппозиционные политики. - Прим. ред.), конечно, понимают, во что ввязались. Но задание начальника - это задание начальника и отказаться им просто невозможно, такова судьба агента», - цитируют РИА Новости Кобахидзе.

По его словам, самое печальное в этой ситуации то, что они приносят в жертву людей, в числе которых молодые.

Ранее Евросоюз припугнул Грузию последствиями за разгон протестующих. Европейские политики напомнили Тбилиси о приостановке процесса интеграции страны в ЕС и об отмене финансовой помощи.

Напомним, очередная волна протестов началась в стране после того, как грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.