Жители Донецка показали поврежденные квартиры после удара боевиков

Жители Донецка показали последствия обстрела жилых домов со стороны украинских националистов и рассказали о моменте удара.

«Грохот, треск, звон стекла. Очень страшно было. Я сразу схватилась за ноги, они начали дергаться у меня, и трястись начала, судороги начались», - сказала жительница Донецка.

По словам ее дочери, осколки разорвавшегося боеприпаса ВСУ пролетели сквозь окно и повредили стены, потолок и мебель.

Другой житель города рассказал, что во время обстрела он вместе со своим кумом сидел на кухне. В результате попадания снаряда украинских боевиков оказались повреждены окна и вентиляция в стене.

«Я сразу не понял, что произошло. Все черное. А потом, когда уже на окно глянул, окна нет - я понял, что это прилет», - добавил мужчина.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 21 января в республике из-за обстрелов со стороны украинских радикалов погибли 28 человек, еще 30 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Большая часть людей погибла при утренней атаке ВСУ на рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских боевиков по городу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об атаке.