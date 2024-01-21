МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин потребовал установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

По факту гибели мирных жителей города возбуждено уголовное дело.
Сергей Лебедев 2024-01-21 23:30:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об атаке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», - говорится в заявлении Следственного комитета.

Напомним, сегодня утром украинские боевики обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. В результате вражеских ударов по городу погибли 28 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже осудил обстрел Донецка, а в Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали теракт варварским.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам трагедии.

#Донецк #ДНР #Обстрел #Трагедия #СК РФ #Александр Бастрыкин
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»