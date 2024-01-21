В ООН строго осудили удары ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 28 человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар украинских боевиков по Донецку, в результате которого погибли 28 человек, еще 30 получили ранения. Об этом следует из комментария его официального представителя.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», - говорится в комментарии.

Утром 21 января ВСУ нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка. Ключевой целью был выбран рынок, куда в воскресное утро пришли люди за покупками. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела. В МИД РФ теракт назвали варварским.