МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ООН строго осудили удары ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 28 человек

Антониу Гутерреш осудил все атаки по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Алина Луговая 2024-01-21 22:30:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удар украинских боевиков по Донецку, в результате которого погибли 28 человек, еще 30 получили ранения. Об этом следует из комментария его официального представителя.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка», - говорится в комментарии.

Утром 21 января ВСУ нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка. Ключевой целью был выбран рынок, куда в воскресное утро пришли люди за покупками.  Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела. В МИД РФ теракт назвали варварским.

#Донецк #ООН #Обстрел #Антониу Гутерреш
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»