МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пушилин сообщил о смерти 28 мирных жителей в ДНР при обстрелах ВСУ

В ДНР при обстрелах боевиков погибли 28 человек, еще 30 получили ранения, заявил Денис Пушилин.
Елизавета Егорова 2024-01-21 22:06:01
© Фото: Виктория Веленская РИА Новости

В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов украинских националистов 21 января погибли 28 человек. Еще 30 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Данные приводит глава региона Денис Пушилин.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Большая часть людей погибла при утренней атаке на рынок в микрорайоне Текстильщик города Донецка. На опубликованных картах с места трагедии заметны лужи крови, а торговые ряды превратились в развалины.

Жители ДНР несут цветы к месту обстрела, а 22 января власти объявили днем траура. В МИД России произошедшее резко осудили и назвали варварским террористическим актом.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #денис пушилин #Обстрел #Трагедия #пострадавшие #жертвы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»