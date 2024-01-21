Пушилин сообщил о смерти 28 мирных жителей в ДНР при обстрелах ВСУ

В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов украинских националистов 21 января погибли 28 человек. Еще 30 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Данные приводит глава региона Денис Пушилин.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Большая часть людей погибла при утренней атаке на рынок в микрорайоне Текстильщик города Донецка. На опубликованных картах с места трагедии заметны лужи крови, а торговые ряды превратились в развалины.

Жители ДНР несут цветы к месту обстрела, а 22 января власти объявили днем траура. В МИД России произошедшее резко осудили и назвали варварским террористическим актом.